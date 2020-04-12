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مجلس الوزراء الأردنى يعين الخصاونة أمينا لسر المجلس

الأحد، 12 أبريل 2020 03:36 م
مجلس الوزراء الأردنى يعين الخصاونة أمينا لسر المجلس أشرف الخصاونة
رويترز

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قرّر مجلس الوزراء الأردنى، فى جلسته، اليوم، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعيين أشرف الخصاونة، أميناً لسر مجلس الوزراء.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أن الخصاونة يحمل درجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنيّة منذ عام 1995م، وحاصل على إجازة ممارسة مهنة المحاماة، وعمل في رئاسة الوزراء منذ عام 2000م، حيث شغل وظائف قانونيّة وإداريّة في ديوان التشريع والرأي، والدائرة القانونية، والمكتب الخاص لدولة رئيس الوزراء.
 
كما عمل مستشاراً قانونيّاً لعدد من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدولة للشؤون القانونيّة، ومستشاراً قانونيّاً للجان الوزاريّة، وشارك فى العديد من البرامج القانونيّة والإدارية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكيّة وتركيا والمغرب ومصر ولبنان.

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امين سر مجلس الوزراء

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