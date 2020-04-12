اليوم السابع
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مايكل مورجان يطالب بتخصيص مقبرة بنصب تذكارى لشهداء الجيش الأبيض

الأحد، 12 أبريل 2020 12:09 ص
مايكل مورجان يطالب بتخصيص مقبرة بنصب تذكارى لشهداء الجيش الأبيض الاعلامي والباحث السياسي الدكتور مايكل مورجان

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طالب الاعلامي والباحث السياسي، الدكتور مايكل مورجان، بضرورة تخصيص مقبرة بنصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض من الأطباء وأعضاء التمريض والعاملين في قطاع الصحة، وكل من وضع حياته في المقدمة لخدمه أخواته من ابناء الشعب المصري، خلال جائحة كورونا.
 
وقال مورجان إن الأطباء وطاقم التمريض هم في معركه حقيقيهً في مواجهه هذا العدو الغير مرئى، مضيفاً "لابد أن يتبع المواطنين توجيهات الوزارات المعنية والدولة لمنع حدوث كارثه كما حدث في إيطاليا و اسبانيا و إيران و اخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المصنفة الأولى عالمياً في المجال الطبي، والذي أدي عدد الإصابات إلي شبه انهيار في المنظومة الصحية".
 
الجدير بالذكر أن عدد الأطباء الذين فقدوا أرواحهم في العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا أكثر من 200 طبيب و ممرض .

مايكل مورجان

نصب تذكارى

الجيش الأبيض

اخبار كورونا

فيروس كورونا

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