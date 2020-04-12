لوحة شرف الجيش الأبيض من الصيادلة والأطباء فى عدد من المستشفيات

كتب عبد الحليم سالم

شارك اليوم في لوحة شرف اليوم السابع لدعم الأطباء 4 أطباء صيادلة من عدد من المستشفيات.

ويشارك الصيدلى أحمد المنسى من مستشفى الصوفية بمحافظة الشرقية.

كما يشارك الصيدليان بهاء الدين محمد وأحمد وحيد من مستشفى جهينة المركزى في صورة واحدة.

ويشارك أيضا في المبادرة الصيدلى أحمد محمود من مستشفى الإسكندرية الجامعى.

كما يشارك فى المبادرة الدكتور محمد سمير مدرس مساعد تخدير جامعة حلوان بمستشفى عزل 15 مايو.

وتقديرًا للدور الوطنى الذى يقوم به أطقم الرعاية الصحية فى مصر والمتعاونين معه، خاصة المتواجدين منهم فى خط المواجهة مع فيروس كورونا، سواء فى مستشفيات العزل أو غيرها من المستشفيات، أطلقت "اليوم السابع" "لوحة شرف الجيش الأبيض".

وتدعو "اليوم السابع" كل المشاركين فى خط المواجهة من أطباء وصيادلة وفرق تمريض، وإداريين وموردى الأغذية، للمشاركة فى "لوحة شرف الجيش الأبيض" من خلال إرسال صورهم والمكان المتواجدين به، لنشرها ضمن حملة التكريم التى تتبناه "اليوم السابع".

وستتلقى اليوم السابع صور وبيانات الأطقم الطبية والمتعاونين معهم عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.