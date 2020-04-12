لطلاب الصف الثانى الثانوى..كيف تسجل بياناتك استعدادا للاختبار الالكترونى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة تسجيل التقدم للإختبارات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى عبر الرابط التالى:

https://thaneduone.emis.gov.eg/examconfirm/



وأوضحت الوزارة أنه للطلاب تأكيد صحة البيانات و طلب إنشاء أكواد الاختبارات، موضحة أن التسجيل مستمر حتى الخميس 16 ابريل الجارى ، ويتم تسجيل الدخول للطالب المصرى من خلال الايميل وبيانات الرقم القومى للطلاب المصريين والايميل والكود للطلاب المصريين فى الخارج



وتشمل مراجعة البيانات الخاصة بالشعبة واللغة الأولى والثانية ورقم التليفون والعنوان والمحافظة على أن يقوم الطالب بانشاء اكواد الاختبارات القادمة وذلك بوضع علامة صح أمام اقرار ": جميع البيانات التعليمية صحيحة وسوف اتقدم للاختبار الالكترونى عليها ويحفظها.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه رسالة هامة إلى أولياء وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد نجاح الاختبارات الإلكترونية، بسبب انتشار بعد الدعوات المغرضة في الآونة الأخيرة بعد نجاح تجربة الاختبارات التجريبية الإلكترونية، قائلا: "نحمد الله أن الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية والتقنية والعلمية في المرحلة الثانوية مما أدى لأن مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء اختبارات إلكترونية في ظل ظروف تفشي وباء كورونا، واستطاعت تقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ومستقبلهم".



وأكدت الوزارة ، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في مواعيدها المعلنة ولن تستبدل بأبحاث، كما يدعي بعض أصحاب المصالح، حيث ستبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.



وأضاف شوقي، "نظرا لما نراه من محاولات مؤسفة ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم ومن تحريض مباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات، فإنني أود أن أوضح أن هؤلاء هم من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت يدمرون تعليم أبنائهم".



وحذر وزير التربية والتعليم من الانسياق خلف الشائعات وعدم دخول الامتحان الإلكتروني لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: "تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار الإلكتروني لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك، مشيرا إلى أن الطالب الذي سيمتنع عن أداء الامتحان سوف يطبق عليه القانون.



واختتم الدكتور طارق شوقي رسالته، قائلا: "إنني على ثقة تامة في معلمي مصر الأجلاء وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور وذكاء أبنائنا الطلاب في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة من معدومي الضمير والنخوة والوطنية".



وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باولياء الأمور والطلاب بالإلتزام وأداء الامتحانات في مواعيدها حرصا على مستقبل الطلاب، مؤكدة أنها لن تتوانى في تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن في السنوات القادمة.









