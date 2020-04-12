لجنة أزهرية تتفقد استعدادات معاهد المنتزه لامتحانات الشهادة الثانوية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقدت لجنة أزهرية المعاهد مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، اليوم الأحد، وذلك بتوجيهات من الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبرئاسة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى للمنطقة.



لجنة أزهرية تتفقد استعدادات معاهد المنتزه لامتحانات الشهادة الثانوية

وضمت اللجنة كلًا من عصام فوزى، مدير التعليم الثانوى، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وأحمد البرجى رئيس مكتب الوافدين؛ لمتابعة استعدادات المعاهد للشهادة الثانوية، وتوفير كافة احتياجاتها. وتم اليوم تفقد معاهد بنين أبوقير الإعدادى الثانوى، والدكتور عبدالحليم محمود الابتدائى، وفتيات العصافرة الإعدادى، والراشدين الابتدائى، حيث تم تفقد كافة ملحقات المعاهد ودورات المياه، والتأكد من استعداد هذه المعاهد وجاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لها.



لجنة أزهرية تتفقد استعدادات معاهد المنتزه لامتحانات الشهادة الثانوية

كان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن المقررات الدراسية، لطلاب المعاهد الأزهرية فى مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد فى 15 مارس الماضى، مع الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى فيما درسه الطالب بكل مادة من مقررات الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل الدراسية ابتداءا من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثانى من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما قرر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس .وتم الانتهاء من تطهير وتعقيم معاهد إدارات المنتزه، وشرق، وغرب وجارى استكمال تعقيم معاهد إدارتى وسط، والعامرية.



لجنة أزهرية تتفقد استعدادات معاهد المنتزه لامتحانات الشهادة الثانوية



لجنة أزهرية تتفقد استعدادات معاهد المنتزه لامتحانات الشهادة الثانوية