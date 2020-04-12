اليوم السابع
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قوات الشرطة بشبين القناطر تفض سوق الأحد الأسبوعى لمواجهة كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 02:48 م
قوات الشرطة بشبين القناطر تفض سوق الأحد الأسبوعى لمواجهة كورونا فض الأسواق بشبين القناطر
القليوبية - نيفين طه

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قامت قوات مركز شرطة شبين القناطر ، بقيادة العميد أحمد صلاح مأمور المركز ، بالتعاون مع مجلس مدينة شبين القناطر بفض سوق الأحد الأسبوعى المقام اليوم بالمدينة، حيث افترش مجموعة من التجار عارضى منتجاتهم بالشوارع مخالفين قرار رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد ، "كوفيد 19"، ومعرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم .

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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فض الأسواق بشبين القناطر

 

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فض الأسواق بشبين القناطر

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فض الأسواق بشبين القناطر

 

 


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