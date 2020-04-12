اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قطاع السياحة الأندونيسى يطالب حكومة بلاده ببرامج إغاثة عاجلة واعفاءات ضريبية

الأحد، 12 أبريل 2020 01:00 ص
قطاع السياحة الأندونيسى يطالب حكومة بلاده ببرامج إغاثة عاجلة واعفاءات ضريبية جزيرة بالى
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل قطاع السياحة الأندونيسى استغاثات للحكومة، مطالبا بتقديم برامج الإغاثة بشكل عاجل، مثل الإعفاء الضريبي وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية، للشركات وسط تفشي جائحة COVID-19 بشدة، وتأثيرها على صناعة السياحة في أندونيسيا بشكل عام وجزيرة بالي الشهيرة بشكل خاص.

وقال رئيس مكتب السياحة في بالي "أنا بوتو أستاوا"، إن 50.3% من جميع الأنشطة الاقتصادية في المقاطعة تتعلق بشركات السفر والسياحة، لافتا إلى ان العديد من الفنادق في الجزيرة تشهد معدلات إشغال منخفضة للغاية بعد أن فرضت بعض البلدان قيودًا على السفر، كما أدى نقص الزوار إلى فقدان المرشدين السياحيين المحليين لفرص العمل.

وقال "أستاوا" إن بالي لا تستقبل حاليا أي سائحين أجانب، وفي الوقت نفسه ، في الوقت العادي ، كان عدد السائحين الأجانب خلال شهري مارس وأبريل على الأقل 10 ألاف شخص في اليوم ، معظمهم من الصين وأستراليا وفقًا للمكتب المحلي للبنك المركزي الإندونيسي.

وأفاد مكتب بالي للإحصاء أنه في فبراير من هذا العام، كان هناك 363937 مسافرًا أجنبيًا إلى بالي، بانخفاض بنسبة 31.19% مقارنةً بالعدد في يناير.

وأعربت رابطة وكالات السفر والسياحة الإندونيسية (ASITA) عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي، وقال كيتوت اردانا رئيس فرع بالي اسيتا لوكالة انباء (شينخوا) "ان تفشي (كوفيد 19) هو اسوأ كارثة للسياحة".

وقال إن بالي شهدت عدة لحظات تسببت في انخفاض عدد السياح الدوليين بسبب أحداث مثل حرب الخليج عام 1990 وتفشي الكوليرا عام 1995 والأزمة المالية الإندونيسية عام 1998 وحوادث تفجير بالي.

وأضاف: "مع ذلك، فإن COVID-19 لا يتسبب فقط في انخفاض عدد السياح الوافدين فحسب، بل يوقف أيضًا الأنشطة السياحية. لهذا السبب فهى الازمة الأسوأ"، معربا عن أمله فى احتواء تفشي المرض في أقرب وقت ممكن.


اندونيسيا

جزيرة بالى

السياحة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة: قلادة الملك بسوسنيس الأول الذهبية فى الجولة الإرشادية الثالثة بمتحف التحرير

السبت، 11 أبريل 2020 03:07 م

تقرير: أمريكا تفقد 5.9 مليون وظيفة والسياحة المنقذ الوحيد لاقتصادها بعد كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 01:43 م

تونس تفقد 500 ألف فرصة عمل بسبب غياب السياحة

السبت، 11 أبريل 2020 12:47 م

غرفة السياحة: مستحقات الشركات والفنادق لدى منظمى الرحلات الأجانب تتجاوز مليار دولار

السبت، 11 أبريل 2020 12:35 م

الخارجية تتحرك لاسترداد مستحقات شركات السياحة من منظمى الرحلات الأجانب

السبت، 11 أبريل 2020 12:30 م

السياحة اللبنانية تخسر 500 مليون دولار شهريا.. والحكومة تدرس خطة إصلاحية

السبت، 11 أبريل 2020 11:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة