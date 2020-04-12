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قرقاش عن تفاعل حكومة الإمارات مع أزمة كورونا: "الأزمات تحمل فى طياتها الفرص"

الأحد، 12 أبريل 2020 02:54 م
قرقاش عن تفاعل حكومة الإمارات مع أزمة كورونا: "الأزمات تحمل فى طياتها الفرص" انور قرقاش
كتب محمد شعلان

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أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، باجتماعات حكومة الإمارات عن بعد وسيرها بوتيرة جيدة، وغرد "قرقاش" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تستمر اجتماعات حكومة الامارات عن بعد وبوتيرة إيجابية، واجتماع المجلس الوزاري للتنمية اليوم يعزز العمل الحكومي الاتحادي في هذه المرحلة عبر استخدام البنية التقنية المتميزة للدولة، الأزمات تحمل في طياتها الفرص، والدروس المستفادة عديدة".

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انور قرقاش عبر تويتر

 

وعلى جانب آخر، أكّد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية.

 

وكتب قرقاش وفق صحيفة البيان في تغريدة على «تويتر»: ناقشت مع غير بيدرسون ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية.

 

وقال: كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لسوريا في مكافحة أزمة الكورونا، مؤكداً دعم الإمارات للمنظمة في مهامها الحيوية.

 

 

 


انور قرقاش

الامارات

الحكومة الاماراتية

فيروس كورونا

اجتماعات حكومة الامارات

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