اليوم السابع
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قديروف: بعض تدريبات رواد الفضاء الروس ستجرى فى الشيشان

الأحد، 12 أبريل 2020 04:26 م
قديروف: بعض تدريبات رواد الفضاء الروس ستجرى فى الشيشان رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان
وكالات

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن رواد الفضاء سيخضعون لجزء من التدريب فى جامعة القوات الخاصة الروسية فى الشيشان.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أضاف قديروف على موقع التواصل الاجتماعى الروسى "فكونتاكتي": "هناك اتصالات وعلاقات بين جمهورية الشيشان ومركز يورى جاجارين لتدريب رواد الفضاء".

وأضاف: "تقرر أن يجرى رواد الفضاء بعض تدريباتهم فى جامعة القوات الخاصة الروسية فى جوديرميس بجمهورية الشيشان".

وهنأ قديروف طياري اختبار الطائرات والمهندسين والمصممين ورواد الفضاء، بمناسبة يوم رواد الفضاء الذي يصادف في الـ12 من أبريل من كل عام.   


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روسيا

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