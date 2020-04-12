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فيه شفاء للناس.. السعودية توزع ماء زمزم على مصابى فيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 02:44 م
فيه شفاء للناس.. السعودية توزع ماء زمزم على مصابى فيروس كورونا ماء زمزم
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا (كوفيد - 19)، بحسب صحيفة الرياض السعودية.

ويأتي توجيه الرئيس العام تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فايروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم .

وتضمن توجيه الرئيس العام بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

ودعا الرئيس العام الله - عز وجل - أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما فيه خير .

وكان وافق العاهل السعودى أمس على تمديد الحظر، وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م ، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م ، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.
 
ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

ماء زمزم

كورونا

السعودية

الحرم

المسجد الحرام والمسجد النبوي

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