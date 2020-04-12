اليوم السابع
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فيديو.. شباس عمير.. قرية الوعى والشهامة تدفن إحدى ضحايا كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:57 م
فيديو.. شباس عمير.. قرية الوعى والشهامة تدفن إحدى ضحايا كورونا أهالى كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ضربت قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، الشهيرة بقرية فاطمة تعلبة، المثل الأعلى فى كيفية التعامل مع الموتى المتوفين بسبب فيروس كورونا، حيث شيع الأهالى صباح اليوم الأحد جنازة السيدة "آمال .ع .م" ربة منزل.
 
 
عانت السيدة "آمال .ع .م" من أمراض مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى العزل ببلطيم، ليتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وتغسيلها طبقًا للاشتراطات الصحية، والصلاة عليها من قبل الطاقم الطبى للمستشفى وتسليمها لذويها لدفنها طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة.
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أهالى كفر الشيخ

شباس عمير

دفن ضحايا فيروس كورونا

اخبار مصر

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