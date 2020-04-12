اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. روحانى: نجحنا فى الإفراج عن 1.6 مليار دولار كانت مجمدة بلوكسمبورج

الأحد، 12 أبريل 2020 10:22 ص
فيديو.. روحانى: نجحنا فى الإفراج عن 1.6 مليار دولار كانت مجمدة بلوكسمبورج الرئيس الايرانى حسن روحانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأحد: "نجحنا فى الإفراج عن مليار و600 مليون دولار من الأموال الإيرانية التى جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية فى لوكسمبورج".

وخلال كلمة متلفزة قال : "أفرجنا عن الأموال من يد الولايات المتحدة".

 

 

وفى السابق، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن أموال إيرانية تم الإفراج عنها، بعد أن كانت مجمدة في لوكسمبورج منذ العام 2015.

وقال المسؤول، إنه تم صدور قرار قضائي بالإفراج عن أموال بقيمة 1.6 مليار دولار كانت مجمدة في لوكسمبورج، رغم الضغوط الأمريكية.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني، أن الأموال المحررة كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ نحو 5 أعوام، مشيرا إلى أنه بفضل متابعات قضائية بدأها البنك المركزي الإيراني تم إحباط مساعي الولايات المتحدة لإيقاف ومصادرة أموال إيرانية مجمدة في أوروبا.

كذلك كشف المحافظ عن قرار قضائي آخر حال دون تسليم الأموال المجمدة في لوكسمبورغ للولايات المتحدة للتعويض عن ضحايا أحداث 11 سبتمبر.

وعلق على ذلك همتي قائلا، إن "قرارا المحكمتين المنفصلتين يشكلان انتصارا لإيران وتم بفضل رصدنا الذكي لمساعي الولايات المتحدة ومتابعة القضية من الناحية الحقوقية في لوكسمبورج".

وأعادت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على إيران منذ انسحابها الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى عام 2018، بهدف تقويض برنامج طهران الصاروخى الباليستى وتقيد نفوذها الاقليمى.


ايران

كورونا

اموال مجمدة

لوكسمبورج

عقوبات

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران على درب الألم.. تدرس الخروج من نفق كورونا المظلم.. استئناف حَذِر للنشاط الاقتصادى.. زحام فى أول أيام تطبيق "التباعد الذكى".. الوفيات ترتفع لـ4357 وأكثر من 70 ألف إصابة.. وملايين مهددون بفقد وظائفهم

السبت، 11 أبريل 2020 10:30 م

إيران تستأنف أنشطة اقتصادية وسط مخاوف من "خطر الازدحام" وتفشى كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:36 م

صحيفة إيرانية تصدر نسخة ورقية مغلفة وتطرح قفازات هدية مع العدد لمواجهة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:16 م

تزامنا مع استئناف أنشطة اقتصادية.. نائب وزير الصحة الإيرانى يفجر كارثة

السبت، 11 أبريل 2020 10:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة