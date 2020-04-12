فيديو.. روحانى: نجحنا فى الإفراج عن 1.6 مليار دولار كانت مجمدة بلوكسمبورج

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأحد: "نجحنا فى الإفراج عن مليار و600 مليون دولار من الأموال الإيرانية التى جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية فى لوكسمبورج".

وخلال كلمة متلفزة قال : "أفرجنا عن الأموال من يد الولايات المتحدة".

🎥 روحانی:



یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون #دلار در لوکزامبورگ به دستور آمریکایی‌ها توقیف شده بود که چند روز پیش موفق شدیم این پول را از دست آمریکایی‌ها آزاد کنیم pic.twitter.com/QaiiKdY0Jb — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 12, 2020

وفى السابق، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن أموال إيرانية تم الإفراج عنها، بعد أن كانت مجمدة في لوكسمبورج منذ العام 2015.

وقال المسؤول، إنه تم صدور قرار قضائي بالإفراج عن أموال بقيمة 1.6 مليار دولار كانت مجمدة في لوكسمبورج، رغم الضغوط الأمريكية.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني، أن الأموال المحررة كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ نحو 5 أعوام، مشيرا إلى أنه بفضل متابعات قضائية بدأها البنك المركزي الإيراني تم إحباط مساعي الولايات المتحدة لإيقاف ومصادرة أموال إيرانية مجمدة في أوروبا.

كذلك كشف المحافظ عن قرار قضائي آخر حال دون تسليم الأموال المجمدة في لوكسمبورغ للولايات المتحدة للتعويض عن ضحايا أحداث 11 سبتمبر.

وعلق على ذلك همتي قائلا، إن "قرارا المحكمتين المنفصلتين يشكلان انتصارا لإيران وتم بفضل رصدنا الذكي لمساعي الولايات المتحدة ومتابعة القضية من الناحية الحقوقية في لوكسمبورج".

وأعادت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على إيران منذ انسحابها الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى عام 2018، بهدف تقويض برنامج طهران الصاروخى الباليستى وتقيد نفوذها الاقليمى.