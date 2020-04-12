اليوم السابع
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فرنسا تعلن ارتفاع عدد حالات وفاة كورونا إلى نحو 14 ألف

الأحد، 12 أبريل 2020 03:10 ص
فرنسا تعلن ارتفاع عدد حالات وفاة كورونا إلى نحو 14 ألف كورونا فى فرنسا
باريس (رويترز)

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 ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 14 ألف حالة لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة تراجع لليوم الثالث على التوالي مما أنعش الآمال في أن تكون إجراءات العزل العام المطبقة في مختلف أنحاء البلاد تحد من تفشي المرض.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6883 من 7004 في اليوم السابق. وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة 635 حالة أو خمسة في المئة إلى 13832 حالة مع وفاة 8943 حالة في المستشفيات و4889 حالة في دور المسنين ولكن هذا يقل عن يوم الجمعة عندما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة 987 حالة مع ارتفاع حالات الوفاة في دور المسنين.

وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة في لقائه اليومي مع الصحفيين " نواجه وباء ضخما وقاتلا وصل إلى مستوى غير مسبوق".

وأضاف أن المستشفيات ما زالت تستقبل حالات جديدة وعلى الشعب الفرنسي أن يظل يقظا.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في فرنسا ارتفع 3114 حالة إلى 93790 حالة بزيادة 3.4 في المئة وهو أبطأ من نسبة الخمسة في المئة التي سجلت خلال الأيام الأربعة السابقة.

 


فرنسا

كورونا

فيروس

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