اليوم السابع
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عمدة نيويورك: الحكومة الأمريكية لم تتدخل بالشكل الكافى لمواجهة وباء كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 05:29 م
عمدة نيويورك: الحكومة الأمريكية لم تتدخل بالشكل الكافى لمواجهة وباء كورونا ضحايا فيروس كورونا فى نيويورك
وكالات

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صرح عمدة نيويورك، بيل دى بلاسيو، اليوم الأحد أن الحكومة الأمريكية كانت مقصرة ولم تتدخل بالشكل الكافى لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد فى الولاية.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتنيك"، قال فى كلمة متلفزة حول تطورات الوضع فى المدينة التي تعانى بسبب تفشي فيروس كورونا: "الحكومة الأمريكية يجب أن تعزز من تدخلها فى مواجهة التفشى، وكانت مقصرة فى الأزمة".

وطالب دى بلاسيو، إدارة بلاده بتوفير مزيد من أجهزة الفحص الفردى لسلطات الولاية، متابعا "ناشدت الحكومة الفيدرالية توفير الآلاف من أجهزة الفحص الفردى لفيروس كورونا"،

كما تعهد بأن السلطات بالمدينة: "لن تفصل أى موظف ولن تترك أى مواطن لا يجد قوت يومه أو يجبر على إخلاء منزله فى ظل الأزمة".

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، إذ سجلت أكثر من 500 ألف حالة إصابة، وأكثر من 18 ألف و700 حالة وفاة.


نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه الامريكيه

عمده نيويورك

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