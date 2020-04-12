عمال المشروعات بوسط سيناء سيناء يرتدون الكمامات أثناء العمل

شمال سيناء - محمد حسين

قال المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، انه بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة تم التنبيه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللأزمة للعاملين بالمشروعات المختلفة.

وكذلك العاملين بمنظومة النظافة وجميع الإدارات التى تختص بخدمة الجماهير بارتداء الكمامات الواقية بمناطق مركز الحسنة بوسط سيناء .

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أن هذه الاجراءات فعلت من يوم أمس وتم اليوم مواصلة التأكيد عليها حرصا على سلامة كافة العاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار العدوى و الإصابة بينهم.

وكانت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش أعلنت تعقيم أسواق الخضروات والأسماك بالعريش .

واوضح بيان للوحدة انه فى اطار الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية والجامعات والأسواق "حملة كورونا "، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة تم تعقيم سوق المحاسنة، وسوق السمك وجميع محلات السمك، ووسوق الخضار فى المحاسنة، ومحلات الدواجن، و ومحلات الجزارة، وحديقة المالح، ونادى المعلمين، وشارع حكاية وشارع المدارس، وسوق المركز، و وشارع تقاطع شارع الجيش مع شارع استراحة المحافظ القديمة.

كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها ان نتيجة الفحص والمعامل لعينات اشتباه حالتين إصابة بكورونا بمستشفى العريش العام تبين انها سلبية .

واكدت الصحة بشمال سيناء انه حتى اليوم لم يسجل أى ظهور لحالات اصابة بفيروس كورونا المستجد وجددت الصحة التأكيد على الأهالى عدم تناقل الشائعات .

وتواصلت بشمال سيناء جهود الاجراءات الاحترازية وواصل 10 من الشباب من ابناء قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء حملة التوعية ومساعدة الأسر بتوفير مواد مطهرة واعمال رش وتعقيم لمنشأت أهلية وحكومية .

قال المهندس سامى الهوارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنفذه للحملة ، ان نشاط المتطوعين الشباب متواصل، استمرار لأنشطة مبادرة "معنا من أجل صحتك" لتوعية بفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد.















