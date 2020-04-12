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عشية عيد القيامة.. البابا فرنسيس يخاطب الإنسانية: لا تستسلموا للخوف

الأحد، 12 أبريل 2020 02:02 ص
عشية عيد القيامة.. البابا فرنسيس يخاطب الإنسانية: لا تستسلموا للخوف البابا فرانسيس
رويترز

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حث البابا فرنسيس الناس على ألا "يستسلموا للخوف" وركز على "رسالة أمل" عندما ترأس السبت قداسا عشية عيد القيامة بكنيسة القديس بطرس التي خلت من المصلين وسط جائحة فيروس كورونا ودعا إلى نهاية للحروب.

وحضر القداس الذي كان يشهده في العادة نحو عشرة آلاف شخص نحو 24 شخصا فقط بينهم خدام مذبح قليلون وجوقة أصغر من المعتاد.

وقال البابا في صلاته "لا تخافوا، لا تستسلموا للخوف. هذه هي رسالة الأمل. إنها موجهة إلينا اليوم. هذه هي الكلمات التي يكررها الرب لنا في هذه الليلة".

وأدان البابا مجددا تجارة السلاح وحث الأثرياء على مساعدة الفقراء.


البابا فرانسيس

فرانسيس

عيد القيامه

كنيسة القديس بطرس

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