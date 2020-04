طوابير من سيارات الإسعاف خارج مستشفيات موسكو مع تزايد مصابي كورونا

أظهرت لقطات فيديو التقطها أحد المواطنين الروس من كاميرا هاتفه في بناية مواجهة لمستشفى مركزي في العاصمة موسكو، اصطفاف طابور طويل من سيارات الاسعاف يضم عشرات السيارات وهي تقف أمام باب المستشفى تنتظر الدخول، وذلك مع استمرار زيادة أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19، وعرضت قناة روسيا اليوم، جانب من الفيديوهات لسيارات الاسعاف وهي تحمل المرضى المصابين لنقلهم للمستشفى.

