طوابير من سيارات الإسعاف خارج مستشفيات موسكو مع تزايد مصابي كورونا

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو التقطها أحد المواطنين الروس من كاميرا هاتفه في بناية مواجهة لمستشفى مركزي في العاصمة موسكو، اصطفاف طابور طويل من سيارات الاسعاف يضم عشرات السيارات وهي تقف أمام باب المستشفى تنتظر الدخول، وذلك مع استمرار زيادة أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19، وعرضت قناة روسيا اليوم، جانب من الفيديوهات لسيارات الاسعاف وهي تحمل المرضى المصابين لنقلهم للمستشفى.

Long lines of ambulances outside #Moscow hospitals as #COVID19 patients keep coming pic.twitter.com/Q4iOtyFK2w — RT (@RT_com) April 12, 2020

وعلى جانب آخر، سجلت السلطات الروسية 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في روسيا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، وحث مسؤول فى منظمة الصحة العالمية روسيا البيضاء، أمس السبت، على تطبيق إجراءات جديدة لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد خشية أن يكون المرض دخل مرحلة جديدة مثيرة للقلق.



طوابير سيارات الاسعاف فى موسكو

وفي ذات السياق، كان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذى تقلد السلطة فى الجمهورية السوفيتية السابقة التى يسكنها 9.5 مليون نسمة منذ عام 1994 قد هون فى الأسابيع الماضية من شأن الحاجة إلى التباعد الاجتماعى والإجراءات الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال ألكسندر لوكاشينكو في تصريح له إن شرب الفودكا وقيادة الجرارات والاستحمام فى الساونا يمكن أن يساعد فى مكافحة فيروس كورونا كما ظهر وهو يلعب هوكى الجليد ويعانق اللاعبين الآخرين.

وإلى الآن، سجلت روسيا البيضاء 2226 حالة إصابة بالمرض وتوفى به 23 مريضا.

فيما قال باتريك أوكونور الذى رأس وفدا من منظمة الصحة العالمية فى زيارة لروسيا البيضاء قبل أيام إن البلاد طبقت إجراءات احتواء لاقتفاء أثر المرضى بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

لكنه باتريك أوكونور الذى رأس وفدا من منظمة الصحة العالمية قال إن الفيروس بدأ فى الانتشار عبر تجمعات من السكان فى العاصمة مينسك وفى أجزاء أخرى من البلاد.