طقس الخليج.. حار بالإمارات غائم بالبحرين وتوقعات بسيول فى السعودية

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى فى الإمارات، فيما سيكون الطقس بالبحرين غائما، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد طقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح قوية نشطة وفى الإمارات سيكون الطقس حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الأحد، في مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا قد تكون رعدية هذه الليلة، والرياح شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة و تصل سرعتها من 15 إلى 20 عقدة أحيانا مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة هذه الليلة، وحذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة، كما حذرت من ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل و من 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

السعودية

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية عىل بعض مناطق المملكة من الأحد إلى الخميس تصل للسيول.



