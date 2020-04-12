اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. حار بالإمارات غائم بالبحرين وتوقعات بسيول فى السعودية

الأحد، 12 أبريل 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. حار بالإمارات غائم بالبحرين وتوقعات بسيول فى السعودية درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى فى الإمارات، فيما سيكون الطقس بالبحرين غائما، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد طقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح قوية نشطة وفى الإمارات سيكون الطقس حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الأحد، في مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا قد تكون رعدية هذه الليلة، والرياح شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة و تصل سرعتها من 15 إلى 20 عقدة أحيانا مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة هذه الليلة، وحذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة، كما حذرت من ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل و من 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

 

 

 

 

 

السعودية

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية عىل بعض مناطق المملكة من الأحد إلى الخميس تصل للسيول.


88899

 
 
الإمارات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

 

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

نهارًا

مائل للحرارة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

معتدل والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

 

الكويت

 


درجات

الحرارة

طقس

السعودية

البحرين

الامارات

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

قانون "جرائم الإنترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات الدولية

قانون "جرائم الإنترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات الدولية

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة