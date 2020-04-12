اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 02:13 م
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ضبط 8 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدار السلام سوهاج

الأحد، 12 أبريل 2020 02:05 م
ضبط 8 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدار السلام سوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية عرب الصبحة دائرة المركز نتج عنها إصابة عامل وتم القبض على 7 أشخاص أخرين غير مصابين.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الامن بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بناحية عرب الصبحة دائرة المركز  ووجود مصاب وتم ضبط طرفيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدممحمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث المركز وقوع مشاجرة بين طرف أول "عارف ا ع"،  37 سنة عامل مصاب " جرح قطعي بفروة الرأس وكدمه بالذراع الأيسر "وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي  و"حيدر ا ع ث"،  36 سنة، عامل ، و"الراوي ا ح ا"،   55 سنة موظف، و"عبد العليم ع ع ا"، 23 سنة عامل.

وبين طرف ثان "محمد ا س ا"،  53 سنة، عامل و"عبد الماكن ا س"،  49 سنة ، مدرس و"عبد الحارس ح ا"،  58 سنة ، مؤذن بالأوقاف و"محمد ع ح"،  21 سنة،  طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة الأول بسبب خلافات سابقة علي الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

 


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