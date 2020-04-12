ضبط 6 طن جبنه رومى مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

مشددا على متابعة أماكن تخزين السلع والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها ، والتصدى بكل حزم لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف التى تمر بها البلاد .

وكذلك تشكيل لجان للمرور على محطات المواد البترولية ومتابعة الأرصدة والتأكد بالالتزام بالأسعار الجديدة المقررة والإعلان عنها بشكل واضح لجمهور المستهلكين .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة ، عده حملات تموينيه بالإشتراك مع مباحث التموين بنطاق مراكز ايتاى البارود وأبو حمص وكفر الدوار والدلنجات.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6072 كيلو جبن رومى مجهولة المصدر داخل مخزنين للسلع الغذائية بدون تراخيص.

وكذلك ضبط عدد 5 محلات تموينيه لغلقها فى أوقات العمل الرسمية وعدم إعلانها عن الاسعار هروبا من الرقابة والمحاسبة .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز ، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة ، بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزى الدلنجات وكوم حماده ، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تموينى ، عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو وعدد 10 محاضر للأسواق ، منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاى وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية .

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم "

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .



