اليوم السابع
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ضبط حالتى بناء مخالف بحى الجمرك و غرب الإسكندرية.. والحى يتولى الإزالة

الأحد، 12 أبريل 2020 03:37 م
ضبط حالتى بناء مخالف بحى الجمرك و غرب الإسكندرية.. والحى يتولى الإزالة البناء المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف ، ذلك تفيذا لتعليمات القيادة السياسية للتصدي ، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، بتكثيف حملات الازالة للتصدي لمافيا البناء المخالف لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع السكندري والحفاظ على المرافق العامة للدولة.

وقد قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ويرافقها السيدة المهندسة مدير الادارة الهندسية و المهندسة مديرة ادارة المشروعات بالحى و العضو القانوني ومفتشي إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ إزالة فى المهد،حيث تم إزالة جزء من الدور العاشر للعقار رقم 18 بشارع رشيد رضا وتم الازاله بعمال ومعدات الحى لإزالة الاعمال المخالفة وفقا للقانون.

 

فيما شن حى الجمرك حملة مكبرة بقيادة سكرتير عام الحي ، وبتواجد الإدارات المعنية "المتابعة الميدانية  وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع ، المشروعات ، حيث توجهت الحملة الى العقار رقم 1 تنظيم حارة رقم 60 من زقاق العرب  المنشية حيث تم إزالة الدور التاسع ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

 

 

بناء مخالف
بناء مخالف

 

سكرتير عام الحى
سكرتير عام الحى

 

هدم المخالف
هدم المخالف

 


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