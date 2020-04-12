صور.. مدينة القرنة تزيل 3 حالات تعدٍ على أراضى الدولة غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر باستمرار الحملات اليومية لإزالة حالات التعدى على أراض الدولة والأراضى الزراعية بالبناء المخالف عليها، اليوم الأحد، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه تمكن رجال المدينة من إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 320 مترا، وإزالة 2 شدة خشبية على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 218 متر، مؤكداً على إستمرار الحملات بصورة يومية لإزالة كافة التعديات والبناء المخالف.

وشدد العميد علاء عبد الجابر على استمرار حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجهاً إدارة الاشغالات بالتنسيق مع الحجز الإداري باحتساب تكاليف المعدات التي قامت بالإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها، مؤكدا بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون وإزالة كافة التعديات بكل صرامة وحزم.



مدينة القرنة تعلن تحرير 3 حالات بناء بأراضى الدولة



حملات ازالة التعديات على املاك الدولة