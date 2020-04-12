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صور.. كاهن بالأقصر يحتفل بأحد الشعانين ويوزع زيت "مسحة المرضى" على المنازل

الأحد، 12 أبريل 2020 03:09 م
صور.. كاهن بالأقصر يحتفل بأحد الشعانين ويوزع زيت "مسحة المرضى" على المنازل كاهن في الأقصر يحتفل بأحد الشعانين بزيارة المنازل
الأقصر – أحمد مرعى

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أقدم القمص أسطفانوس مراد كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمطاعنة بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، بتفقد عدد من أقباط القري المجاورة للكنيسة وتهنئتهم بعيد "أحد الشعانين" من خلال توزيع أكياس صغيرة، يحتوي كل كيس منها علي أنبوبة صغيرة بداخلها زيت مسحة المرضي، وقربانة ،وصليب صغير من الخشب، وصليب من سعف النخيل، وورقة مكتوب بها "بركة من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمطاعنة، الكنيسة بتقولكم كل سنة وأنتم طيبين" على منازلهم للإطمئنان على أحوالهم الروحية والإجتماعية في ظل فترة إغلاق الكنائس وتعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات ومواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام القمص أسطفانوس، بتفتقد المنازل على الأبواب لمكافحة التجمعات، وتم توزيع الأكياس للبركة دون قداس، تنفيذاً لقرارت وبيان المجمع المقدس على أستمرار تعليق الصلوات الطقسية بالكنائس، بما فيها أسبوع الآلام وعدم التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أحد الشعانين أو "السعف" هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح مدينة أورشليم، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة أستقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد أستخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للأحتفال بهذا اليوم، ويرمز سعف النخيل إلى النصر.

كانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار التكليفات الواردة، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة فى ذلك الشأن، وذلك عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

1 كاهن في الأقصر يحتفل بأحد الشعانين بطريقته الخاصة
 كاهن في الأقصر يحتفل بأحد الشعانين بطريقته الخاصة

 

الكاهن الاقصرى خلال الاحتفال بأحد الشعانين بالمنازل
الكاهن الاقصرى خلال الاحتفال بأحد الشعانين بالمنازل

 

الكاهن يوزع زيت مسحة المرضى والقربان على المنازل
الكاهن يوزع زيت مسحة المرضى والقربان على المنازل

 


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