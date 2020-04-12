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صور.. فريق من الصحة بالشرقية لفحص عدد من المخالطين لحالة بقرية بنى عليم

الأحد، 12 أبريل 2020 03:02 م
صور.. فريق من الصحة بالشرقية لفحص عدد من المخالطين لحالة بقرية بنى عليم فريق من الطب الوقائى
الشرقية- فتحية الديب

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قام فريق من الطب الوقائى بمديرية الصحة بالشرقية، قبل قليل، بالتوجه إلى قرية بنى عليم التابعة لمركز بلبيس، لعمل ترصد وبائى لعدد من المواطنين بعد الإشتباه فى وجود حالة لشاب بالقرية وتم نقله إلى الحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بلبيس، برئاسة اللواء سامى علام، رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بعزل 9 عمارات بالقرية بإجمالى 129 أسرة، وتم فرض كردون أمنى حول الشارع، وقامت المحافظة بتوفير السلع الغذائية لهم.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحى ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبى على الوافدين للمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

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