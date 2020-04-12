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صور.. غلق "سايبر" فى بلبيس بداخله أطفال خلال فترة الحظر ومصادرة محتوياته

الأحد، 12 أبريل 2020 08:04 م
صور.. غلق "سايبر" فى بلبيس بداخله أطفال خلال فترة الحظر ومصادرة محتوياته السايبر
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، محلا للإنترنت "سيبر نت" فى منطقة حى السوق بالمدنية، وبداخله عدد كبير من الشباب والأطفال، ذلك بما يخالف تعليمات مجلس الوزراء بغلق تلك المحال لمنع انتشار الكورونا .

وأضاف رئيس المدينة لـ " اليوم السابع "، أنه قام بمصادرة الأجهزة، وعددها 15 جهازا وتم عمل محضر بقسم الشرطة لعرضه على النيابة .

وكانت صدرت تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالغلق ابتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وبمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

وأكدت محافظة الشرقية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

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