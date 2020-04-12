صور.. ضبط 20 ألف كمامة و18 ألف جوانتى و102 عبوة كحول مجهولة المصدر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أنه تم تنظيم حملات مكثفة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، حيث قامت المديرية بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى ومباحث التموين بالأقصر بضبط 20 ألف كمامة طبية، و18 ألف جوانتى، و102عبوة كحول اسبراى 100 مللى، و54 لتر كحول 70% مجهولة المصدر بمحلات المستلزمات الطبية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تم ضبط كل الأدوات داخل محل مستلزمات طبية بمدينة الأقصر، مشدداً على أن كل المنتجات بدون أى فواتير تدل على مصدرها، حيث تم تحرير محضر رقم 4583 جنح قسم الأقصر، حيث شارك فى الحملة كل من عبد الرازق الصافى مدير الرقابة التموينية، وجبريل يكرى مدير التجارة الداخلية، وشريف سعد المفتش بالمديرية.

وأوضح وكيل تموين الأقصر أنه قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، بقيادة رجال إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية وإدارة الطب البيطرى، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد (102) محضر ومخالفة تموينية، وذلك عن الفترة من 9 أبريل وحتى 11 أبريل الجارى، على مستوى المحافظة وشملت بيانها كالتالي:- (35 عدم إعلان عن الأسعار، و11 إدارة منشأه بدون ترخيص، و15 ذبح خارج السلخانة، و13 عدم وجود شهادة صحية، ومحضر ضبط عدد 100 علبة سجاير و40 علبة معسل كل واحدة 120 جرام بدون فواتير، ومحضر ضبط 60 ك سكر تموين لدى احد محلات البقالة، و5 عدم نظافة مخبز بلدي، و9 خبز غير مطابق المواصفات، و12 عدم وجود سجلات.



ضبط 20 ألف كمامة و18 ألف جوانتى و102 عبوة كحول



جانب من مصادرة الأدوات مجهولة المصدر



رجال التموين بالأقصر خلال مصادرة المضبوطات