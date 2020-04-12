اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 10:37 م
خالد صلاح
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صور.. شفاء مسنة برازيليية 97 عاما من فيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 09:38 م
صور.. شفاء مسنة برازيليية 97 عاما من فيروس كورونا شفاء مسنة برازيليية من كورونا
ريو دى جانيرو (رويترز)

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عندما تلقت البرازيلية جينا دال كوليتو (97 عاما)، علاجا من أعراض فيروس كورونا فى المستشفى فى الأول من أبريل، ربما اعتقد قليل من الناس أنها ستنجو من الفيروس القاتل.

ومع ذلك خرجت دال كوليتو، على مقعدها المتحرك من مستشفى فيلا نوفا ستار فى ساو باولو، وسط تصفيق الأطباء والممرضين اليوم الأحد لتصبح أكبر مريض معروف ناج من مرض كوفيد-19 فى البرازيل أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا.

وكان شفاؤها غير المتوقع بارقة أمل فى البرازيل، التى كشف المرض ضعف نظامها الصحى، وأثار جدالا سياسيا حادا حول الوسيلة الأمثل لوقف انتشار الفيروس ووقف تداعى الاقتصاد.

العاملون-في-مجال-الصحة-يصفقون-لخروج-سيدة-تبلغ-من-العمر-97-عامًا-من-المستشفى-فى-ساوباولو-بالبرازيل
سيدة برازيلية عمرها 97 عاما تشفى من كورونا فى البرازيل 

 

العاملون-في-مجال-الصحة-يصفقون-لخروج-سيدة-تبلغ-من-العمر-97-عامًا-من-المستشفى-في-ساو-باولو---البرازيل
تصفيق العاملون بالمستشفى للسيدة البرازيلية التى شفيت من كورونا 

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