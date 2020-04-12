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صور.. حملة لإزالة الإشغالات وفض الأسواق للوقاية من كورونا بالشهداء

الأحد، 12 أبريل 2020 04:21 م
صور.. حملة لإزالة الإشغالات وفض الأسواق للوقاية من كورونا بالشهداء إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء
المنوفية - محمود شاكر

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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الشهداء ، برئاسة مجدى رياض رئيس المدينة ، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة على الأسواق المتواجدة بنطاق مدينة الشهداء ، وزاوية الناعورة ودنشواى ، بناءً على تكليفات اللواء إبراهيم احمدابوليمون بفض الأسواق والسويقات العشوائية لمنع تجمعات المواطنين ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقامت الحملة بتفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام، وتم فض الاسواق ورفع الاشغالات ، وعدم السماح للباعة الجائلين بشغل المكان والتنبيه بعدم مخالفة القرار والالتزام بالتعليمات .

فيما أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تحرير289 محضر تموينى بنطاق المحافظة خلال يومى 11،12 من الأسبوع الجارى ضمن الحملات التفتيشية اليومية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 136 محضر مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة ، وتحرير 153 محضر أسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر .

وأضاف أبو ليمون بأنه تم تحرير 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات جزارة بناحية شبين الكوم لبيعهم أزيد من السعر الرسمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، كما تم تحرير عدد 3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية أشمون لحيازتهم وعرضهم للبيع سكر وأرز نقص الوزن ومكرونة مجهولة المصدر وتم التحفظ على طن سكر وطن أرز و103 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل قطع غيار سيارات بناحية أشمون لحيازته وعرضه للبيع فلاتر سيارات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 فلاتر ، وتحرير محضر جنح ضد صاحب محل بذور ومبيدات زراعية بناحية أشمون لحيازته وعرضه للبيع بودرة للمحاصيل الزراعية مجهولة المصدر وتم التحفظ على كرتونة بودرة .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

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إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء

 

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إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء

 

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إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء

 

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إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء

 

FB_IMG_1586696440963
إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء

 

FB_IMG_1586696443464
إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء

 

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إزالة الإشعالات وفض الاسواق من مدينة الشهداء

 

 


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