صور.. حملات تعقيم للمنشآت والشوارع بمدينتى الزينية والأقصر لمكافحة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة للتعقيم والتطهير لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر بإشراف المهندس خالد عبد الراضى وكيل أول وزارة الزارعة، والمهندس أبو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وتحت قيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية، حيث تضمنت الحملة رش وتطهير نقطة شرطة الزينية ومرفق مطافى الزينية وهندسة كهرباء الزينية، ومجلس مدينة الزينية والطرق الرئيسية والجانبية.

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، على إستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى قرى المركز، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للحد من إنتشاره وضمان إنحساره.

وكان قد انطلق رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالزينية بحملة للرش للقضاء على الذباب والناموس لمكافحة ناقلات الأمراض، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المدن، وذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة إنتشار الأمراض المتوطنة والمزمنة وتقليل فرص العدوى والإصابة بها، وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم التنسيق مع الدكتورة شيماء محمد مديرة الإدارة الصحية، والمهندس سهرى فضل الله رئيس وحدة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية، وعثمان أحمد مشرف بوحدة ناقلات الأمراض بالزينية، وذلك لجدولة أعمال الرش للقضاء على ناقلات الأمراض لضمان تغطية أعمال الرش لكافة قرى مدينة الزينية، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار مختلف الأمراض.

إستكمل رجال مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى حملات التعقيم والتطهير المكثفة للمنازل لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى المناطق التى أصيب بالعدوى مؤخراً، وذلك طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفي إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه واصلت إدارة المتابعة الميدانية حملتها المكبرة لتعقيم العديد من المنازل بمختلف أحياء مدينة الأقصر، وذلك لليوم الثاني على التوالي.، موضحاً أنه تم تكليف إدارة المتابعة الميدانية وفريق التعقيم التابع لمجلس مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير فريق التعقيم، بتعقيم المنازل.

وفى نفس السياق أعلن رئيس مدينة الأقصر حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لظهور حالات إصابة جديدة، واتخاذ إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم جميع المنازل وحتى المشتبة بظهور حالات الإصابة بها، مشيراً إلى إستمرار كافة اعمال التطهير والتعقيم بالمدينة، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأكد العميد أيمن الشريف، أنه بعد الإنتهاء من اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية أمام ديوان عام المحافظة توجهت المركبات ومعدات التطهير بحي وسط التابعة لمجلس مدينة الأقصر والتي شاركت بعرض الاصطفاف حيث استهدفت عدد من المواقع لتطهيرها ضمن حملة تطهير وتعقيم مكبرة بجميع أنحاء مدينة الأقصر، وإستهدفت الحملة تعقيم المساكن الشعبيه وأنس الوجود وتفرعاتها والحمام، وإستكمالاً للأعمال تم نظافة وتطهير الحاويات وتغييرها بصناديق جديدة ونظافة جميع الشوارع الجانبية بالمساكن الشعبية، وذلك ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها مدينة الأقصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



مدينة الزينية تجرى حملات رش وتعقيم للمنشآت والشوارع



تعقيم موقع الاطفاء بالزينية



جانب من حملات التعقيم والتطهير بالشوارع فى الاقصر



رجال الزراعة والطب البيطرى يواصلون حملات التطهير