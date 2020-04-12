اليوم السابع
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صور.. توزيع سلع غذائية على أهالى المعتمدية.. والمحافظ:"أنتم فى عنينا"

الأحد، 12 أبريل 2020 02:51 م
صور.. توزيع سلع غذائية على أهالى المعتمدية.. والمحافظ:"أنتم فى عنينا" توزيع مساعدات على أهالى قرية المعتمدية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم لقرية المعتمدية بمركز كرداسة، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل يوميا تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصه فى مثل هذه الظروف الطارئة  .
 
وأضاف محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين مناشدا جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
 
ولفت المحافظ إلى أنه قام بتكليف نواب المحافظ وقيادات المحافظة بمتابعة يومية لموقف السلع الغذائية بالقرية وتسهيل سبل المعيشة لمواطنيها في ضوء الحد من اي تجمعات بالأسواق والمتاجر لحين انتهاء مده الحجر الصحي حفاظا علي سلامه المواطنين، قائلاً:"أنتم فى عنينا".
 
وأكد محافظ الجيزة أن هناك تعاون وثيق بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومديريتي التضامن الاجتماعي والتموين وأهالي قرية المعتمدية والمتطوعين بها ، حيث تم توفير 1100 شنطة وكرتونه مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بقرية المعتمدية للتسهيل عليهم كذلك تم توفير 2600 كرتونه مواد غذائية و 1325 وجبه غذائية حيث تم توزيعها علي الاهالي بمنازلهم في ضوء تضافر الجهود خلال فترات الحجر الصحي والتقليل والحد من التجمعات وذلك خلال اليومين الماضيين .
 
كما تم امس توزيع مواد غذائية ووجبات وخضراوات علي حوالي 2100 منزل بالقرية استكمالا لمنظومة الدعم المجتمعي للأسر بالقرية .
 
وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من 7 / 4 /2020 الماضى، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم .
 
توزيع مساعدات على أهالى قرية المعتمدية (2)
توزيع مساعدات على أهالى قرية المعتمدية 

توزيع مساعدات على أهالى قرية المعتمدية (3)
توزيع مساعدات على أهالى قرية المعتمدية 

توزيع مساعدات على أهالى قرية المعتمدية (1)
توزيع مساعدات على أهالى قرية المعتمدية 
 

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الجيزة

قرية المعتمدية

الحجر الصحي

اخبار الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

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