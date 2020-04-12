صور.. تطهير وتعقيم شوارع المنتزة شرق الإسكندرية للوقاية من فيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، حملة مسائية، تم خلالها القيام بتطهير شارع ملك حفني بحري وخلف مسجد المندرة البحري ونقطة شرطة المندرة، وذلك خلال تطبيق حظر التجوال بنطاق الحي، ضمن إجراءات الوقائية الإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة ،وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الإهتمام برفع درجة الإستعداد القصوى، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد

من جهه آخرى، قام الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، بمتابعة أعمال إعادة الشيئ لأصله بميدان كوبري المندرة قبلي تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، خلال فترة حظر التجوال، مشددا على سرعة الإنتهاء من الأعمال.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء



اعمال التطهير



حملات التطهير