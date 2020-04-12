اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الطريقة العزمية تطلق حملة لتطهير الشوارع بعنوان "الصوفية ضد كورونا"

الأحد، 12 أبريل 2020 09:01 م
صور.. الطريقة العزمية تطلق حملة لتطهير الشوارع بعنوان "الصوفية ضد كورونا" جانب من الحملة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مشيخة الطريقة العزمية حملة "الصوفية ضد كورونا" على مستوى محافظات الجمهورية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة، ودور العبادة والأسواق والمنشآت الحكومية الخدمية بالمحافظات.

كما قامت الحملة، التى شارك فيها المئات من أبناء الطريقة، بتطهير وسائل النقل الجماعى والخاصة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وسوهاج وأسوان وأسيوط والغربية، منذ انطلاقها فى السابع من أبريل. وتستمر الحملة فى باقى المحافظات دون توقف حتى نهاية الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، قد اتخذ مجموعة من الإجراءات تزامنًا مع بدء الإجراءات الرسمية للدولة المصرية، من بينها وقف أنشطة الموالد والاحتفالات والحضرات الأسبوعية، وتعويض ذلك بدروس وتوجيهات تبث مباشرة عبر صفحات الفيس بوك لمريدي الطريقة للمتابعة من منزلهم.

كما دعا أبو العزائم أبناء الطرق الصوفية للالتزام الكامل بكافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الدولة المصرية ووزارة الصحة، وأطلق حملة للتبرع من أموال الزكاة لصالح مراكز البحث العلمي بجمهورية مصر العربية، لتوفير احتياجات المعامل البحثية التي تعمل على تجربة أدوية ولقاحات فيروس كورونا المستجد وغيرها من البحوث التي تحتاجها الدولة المصرية.

وقال أبو العزائم: إن الطريقة العزمية تتحرك من منطلق واجبها الوطني تجاه المشكلات المجتمعية، ومساندة لما تبذله القيادة السياسية والحكومة المصرية والقوات المسلحة والشرطية والأطقم الطبية من جهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

92353817_838904396593915_3214494747146059776_o
 
93096522_838904529927235_925342320147038208_o
 
92664851_838904703260551_3283773793696219136_o
 
93025348_838904833260538_5657372205516849152_o
 
92953688_838904889927199_3803830552977473536_o

 


الطرق الصوفية

تطهير

تعقيم الشوارع

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة