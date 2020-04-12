صور.. الزراعة: مسح واستكشاف للجراد بـ9 مناطق حدودية (اعرف التفاصيل)

كتب عز النوبى

قال المهندس خالد عبد ربه، مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، إن هناك فرق مشكلة لعمليات المسح والاستكشاف والرصد للجراد الصحراوى برئاسته، ومكونة من المهندس رجب أحمد إبراهيم مدير قاعدة جراد قنا، والمهندس ابوزيد محمود من قاعدة جراد سفاجا، والفريق المعاون لهم.

وأوضح عبد ربه أنهم قاموا بإجراء عمليات المسح والاستكشاف والرصد للجراد الصحراوى فى صحارى وأودية كل من سفاجا والقصير ومرس علم وحماطة والشلاتين وابورماد وحلايب وسلسلة جبال ابرق والشيخ الشاذلى ومنطقة جرف حسين وابوسمبل.

وأضاف مدير إدارة مكافحة الجراد ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن نتائج المسح والاستكشاف أظهرت جفاف الكساء النباتى فى كل من حلايب وابورماد وجنوب الشلاتين ، ومازال هناك اماكن تحتفظ بجزء من الحالة الخضرية الجيدة فى شمال الشلاتين وحماطة وابرق والشيخ الشاذلى ، ولم تظهر اى من حشرات الجراد الصحراوى خلال عملية المسح ، باستثناء بعض الحشرات الانفرادية الانعزالية بوادى الخريط بالشيخ الشاذلى ووادى الخشير ووادى لحمى بحماطة ، وعاون فريق المسح جميع اللجان المتواجدة كل فى منطقته ، وقد قام فريق المسح والاستكشاف واللجان المتواجدة باجراء المسوحات فى مساحة 7000 هكتار ، ولازالت عمليات المسح والاستكشاف والرصد للجراد الصحراوى مستمرة جنوب البلاد وجنوب شرق البلاد.

وتعمل فرق مكافحة الجراد بالمسح والاستكشاف بعد مناطق حدودية ، وهنا ك متابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتحاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد ، لمواجهة اى من تجمعات أو اسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.

و أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى ، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، واجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقى و النطاط .



فرق مكافحة الجراد



فرق مكافحة الجراد



فرق مكافحة الجراد