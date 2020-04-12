صور.. الزراعة تشيد بدور العاملين بمكافحة العفن البنى لزيادة صادرات البطاطس

كتب عز النوبى

أشادت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس بوزارة الزراعة، بالعاملين والمهندسين بمشروع العفن البنى وتحملهم مسئولية زيادة صادرات البطاطس للخارج من خلال العمل يوميا دون توقف لدعم الاقتصاد الوطنى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل.

وأكدت الدكتورة نجلاء، أن جميع الشحنات التي يتم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير ، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى، موضحة أن الفحص بمعامل المشروع يطبق جميع الاشتراطات على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.



وحدة رصد البطاطس

وأكدت نجلاء بلابل، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع حصر ومكافحة العفن البنى فى البطاطس يساهم منذ انشائه في انتاج واعداد وتصدير بطاطس خالية من المرض، فضلا عن تقديم الخدمات الفنية الضرورية لمنتجي ومصدري محصول البطاطس، ومساعدة منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة، لضمان منتج مصرى عالى الجودة وخالي من الامراض، مما يسهل حركة تجارة امنة لمحصول البطاطس.



وحدة رصد البطاطس

وأوضحت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، أن المشروع بما يشمله من معامل مجهزة هو المشروع الوحيد على مستوى العالم العربي، والذي يعمل على تأسيس وصيانة المناطق الخالية من المرض، وفحص كميات تقاوي البطاطس المستوردة للتأكد من خلوها من مرضى العفن البنى والحلقي، كذلك فحص كميات بطاطس التصنيع المستوردة، والإشراف على مراحل انتاج البطاطس بالمناطق الخالية في العروتين الصيفية والشتوية بداية من الزراعة حتى الحصاد.

كانت وزارة الزراعة افتتحت وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، والتي تعتمد على احدث التقنيات لمتابعة المساحات الشاسعة المنزرعة بالمحصول.



وحدة رصد البطاطس

واستعرضت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، آليات عمل الوحدة الجديدة، والتي تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، لافتة الى أن الهدف من انشائها يأتي نظرا لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس في المناطق الخالية من العفن البني سنويا اضافة إلي بعد المسافات بين المزارع و اختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.



وزير الزراعة يفتتح وحدة رصد البطاطس

وأشارت الى هذه التقنية تطبق في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد في وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، إنخفاض مستوى الماء بالأراضي ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن إستخدامها فى دراسة التوسع الزراعي وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.



وزير الزراعة يفتتح وحدة رصد البطاطس

وأوضحت "نجلاء بلابل"، أنه تم تطبيق هذة التقنية في أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمي لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسي المناطق الخالية في الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دوري ومنتظم، لافتة الى انه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.

وأكدت الدكتورة نجلاء أن ذلك سيؤثر بشكل كبير ومباشر في مساعدة المستثمرين في النهوض بجودة المحصول وارتفاع معدلات التصدير والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل نمو وصحة الزراعات على مستوي الجمهورية.