اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ

الأحد، 12 أبريل 2020 06:03 م
صور.. الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأعمال الإنشائية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، في إطار متابعة المشروعات الجارية وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج والعمل في كافة القطاعات وتشغيل العمالة غير المنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واطمأن المحافظ علي الاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن وقام بنفسه للخضوع للكشف والتطهير، وأكد المحافظ أن العمل مستمر دون توقف، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير، وكافة احتياطات التأمين للعمال وانهاء كافة المشروعات الجارية طبقا لبرامجها الزمنية

وأشار المحافظ إلى وجود عدد 57 سيارة اسعاف مجهزة للحالات الطارئة تتواجد بجميع مواقع العمل علي مستوي مدن المحافظة للكشف عن العمال بمواقع العمل واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والتطهير

يشار إلى أن المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ سيتم الانتهاء من الاعمال الانشائية بها في اخر يونيه من العام الجاري وستبدأ الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم 2020 / 2021.

وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصل بمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، تبلغ التكلفة التقديرية 40 مليون جنيه.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة وتم بدء الدراسة بها من بداية العام الدراسي 2018 / 2019.

 

الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ (1)
الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ 

 

الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ (2)
الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ 

 

الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ (3)
الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ 

 

الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ (4)
الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ

مدينة طور سيناء

المدارس اليابانية

فيروس كورونا

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة