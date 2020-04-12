صور.. الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأعمال الإنشائية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، في إطار متابعة المشروعات الجارية وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج والعمل في كافة القطاعات وتشغيل العمالة غير المنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واطمأن المحافظ علي الاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن وقام بنفسه للخضوع للكشف والتطهير، وأكد المحافظ أن العمل مستمر دون توقف، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير، وكافة احتياطات التأمين للعمال وانهاء كافة المشروعات الجارية طبقا لبرامجها الزمنية

وأشار المحافظ إلى وجود عدد 57 سيارة اسعاف مجهزة للحالات الطارئة تتواجد بجميع مواقع العمل علي مستوي مدن المحافظة للكشف عن العمال بمواقع العمل واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والتطهير

يشار إلى أن المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ سيتم الانتهاء من الاعمال الانشائية بها في اخر يونيه من العام الجاري وستبدأ الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم 2020 / 2021.

وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصل بمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، تبلغ التكلفة التقديرية 40 مليون جنيه.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة وتم بدء الدراسة بها من بداية العام الدراسي 2018 / 2019.



الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ



الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ



الأعمال الإنشائية بالمدرسة المصرية اليابانية فى شرم الشيخ