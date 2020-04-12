صور.. إقامة الأسواق الأسبوعية تهدد جهود محافظة المنيا فى مواجهة كورونا

رغم الجهود التى تبذلها محافظة المنيا فى مواجهة فيروس كرونا المستجد، والاجراءات الاحترازية التى تقوم بها من تطهير ومنع التجمعات واعمال التعقيم، إلا أن هناك ما يهدد تلك الجهود، وذلك بسبب اقامة الاسواق الاسبوعية خاصة فى القرى المختلفة بجميع المراكز .

وتقوم الوحدات المحلية بتلك القرى بفض الاسواق بعد تجمع الاهالى بداخلها من الصباح الباكر،مما قد يؤدى إلى انتشار مرض فيروس كرونا بين الاهالى.

وتقوم الوحدات المحلية بجهود كبيرة فى فض الاسواق،،حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى ابا اليوم بفض سوق العباسيه وذلك بتواجد رئيس القرية، لقرية أبا وبمساعدة قوات نقطة شرطة العباسية والمرافق وتم رفع البائعين منه جاء ذلك من خلال منع التجمعات بين المواطنين وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذ التعليمات الواردة الينا من رئيس الوزراء .

كما أكد اللواء ايهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة على سرعة التعامل مع مثل تلك الحالات واتباع الإجراءات الوقائية والصحيه لذلك، فيما قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان التابعة لمركزةالمنيا بفض سوق الخضروات بقرية ريدة والذى يقام يوم السبت والاربعاء من كل اسبوع وذلك بالتنسيق مع نقطة شرطة الحواصلية والوحدة المحلية .

وقال محمد رجب احد المواطنين، أن جميع الاسواق فى كل القرى تقام فى مواعيدها ولا نعلم لماذ، واضاف أن تلك الاسواق يتواجد بداخلها اعداد كبيرة جدا من المواطنين، فلابد من منع اقامتها فى المهمد ولا ينتظر ختى يقام السوق ثم يتم فضه.

كان محافظ المنيا قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعامل بحسم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومنع اقامة الاسواق الاسبوعية .ضمن الاجراءات الأحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فبروس كرونا، كذلك كان المحافظ شدد على منع التجمعات والغاء المناسبات وسرادقات العزاء .