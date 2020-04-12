صور.. إزالة 25 بناء مخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم إلى رؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا – فى بيان صحفى – أنه تم استمرار الحملات لإزالة التعديات بالتنسيق مع نواب المركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفى الأحواض، وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورئيس القرية وفنى التنظيم، مما أسفر عن إزالة الأعمال المخالفة على الأراضي الزراعية لعدد 25 مخالفة بمساحة 1 فدان و20 قيراطا بقرية الدير، وهى عبارة عن مباني وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت مقامة على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة.

ووجه محمد سيد سليمان، إدارة الاشغالات بالتنسيق مع الحجز الإداري بإحتساب تكاليف المعدات التي قامت بالإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها، مؤكداً بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت قد تعاملت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر مع جميع التعديات بمختلف أشكالها سواء على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية، وإزالتها على الفور ومحاسبة المخالفين، وقد تم إزالة 104 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية خلال الفترة الحالية، وهى عبارة أن عشش وأحواش أسوار من الطوب الأبيض.



إزالة 25 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة



جانب من ازالة التعديات والبناء المخالف جنوب الاقصر