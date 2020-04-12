اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 17 مخالفة وتعديات بالبناء على مساحة 4142م2 بالأقصر

الأحد، 12 أبريل 2020 03:02 م
صور.. إزالة 17 مخالفة وتعديات بالبناء على مساحة 4142م2 بالأقصر إزالة 17 مخالفة وتعديات بالبناء المخالف على مساحة 4142م2 بقرية الشغب
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم إلى رؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم استمرار الحملات لإزالة التعديات بالتنسيق مع نواب المركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفى الأحواض، وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورئيس القرية وفنى التنظيم، وذلك بقرية الشغب، والتى أسفرت عن إزالة الاعمال المخالفة على أراضي أملاك الدولة لعدد 17 مخالفة بمساحة 4142م2 بقرية الشغب، عبارة عن مباني وأسوار من الطوب الابيض والاسمنت مقامة على أراضي أملاك دولة

وشدد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، على إستمرار حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجهاً إدارة الاشغالات بالتنسيق مع الحجز الإداري باحتساب تكاليف المعدات التي قامت بالإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها، مؤكدا بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وكانت قد تعاملت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر مع جميع التعديات بمختلف أشكالها سواء على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية، وإزالتها على الفور ومحاسبة المخالفين، وقد تم إزالة 104 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية خلال الفترة الحالية، وهى عبارة أن عشش وأحواش أسوار من الطوب الأبيض.

1 إزالة 17 مخالفة وتعديات بالبناء المخالفة على مساحة 4142م2 بقرية الشغب
 إزالة 17 مخالفة وتعديات بالبناء المخالفة على مساحة 4142م2 بقرية الشغب

 

جانب من إزالة التعديات على أراضى الدولة
جانب من إزالة التعديات على أراضى الدولة

 

حملات ازالة التعديات تتواصل بمدينة اسنا
حملات ازالة التعديات تتواصل بمدينة اسنا

 


الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار الاقصر

حملات ازالة تعديات

اخبار مصر اليوم

مدينة اسنا

تعديات الاراضى الزراعية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مدينة إسنا: مراقبة النشاطات والمخابز والذبح خارج السلخانة يومياً

الأحد، 12 أبريل 2020 02:13 م

صور.. إزالة 25 بناء مخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإسنا

الأحد، 12 أبريل 2020 12:56 م

صور.. حملات تعقيم للمنشآت والشوارع بمدينتى الزينية والأقصر لمكافحة كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 12:54 م

"الأقصر الأزهرية" تعلن ضوابط تقديم الأبحاث المكتوبة وتقديمها من الطلبة

الأحد، 12 أبريل 2020 12:45 م

صور.. وكيل تموين الأقصر يقود جولات وتحرير 102 محضر ومخالفة خلال 48 ساعة

الأحد، 12 أبريل 2020 12:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة