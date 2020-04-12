صور.. إزالة 17 مخالفة وتعديات بالبناء على مساحة 4142م2 بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم إلى رؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم استمرار الحملات لإزالة التعديات بالتنسيق مع نواب المركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفى الأحواض، وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورئيس القرية وفنى التنظيم، وذلك بقرية الشغب، والتى أسفرت عن إزالة الاعمال المخالفة على أراضي أملاك الدولة لعدد 17 مخالفة بمساحة 4142م2 بقرية الشغب، عبارة عن مباني وأسوار من الطوب الابيض والاسمنت مقامة على أراضي أملاك دولة

وشدد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، على إستمرار حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجهاً إدارة الاشغالات بالتنسيق مع الحجز الإداري باحتساب تكاليف المعدات التي قامت بالإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها، مؤكدا بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وكانت قد تعاملت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر مع جميع التعديات بمختلف أشكالها سواء على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية، وإزالتها على الفور ومحاسبة المخالفين، وقد تم إزالة 104 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية خلال الفترة الحالية، وهى عبارة أن عشش وأحواش أسوار من الطوب الأبيض.



إزالة 17 مخالفة وتعديات بالبناء المخالفة على مساحة 4142م2 بقرية الشغب



جانب من إزالة التعديات على أراضى الدولة