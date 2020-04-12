اليوم السابع
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صندوق «تحيا مصر» يشكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمساهمته فى دعم الجيش الأبيض

الأحد، 12 أبريل 2020 10:04 م
صندوق «تحيا مصر» يشكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمساهمته فى دعم الجيش الأبيض أحمد أبو هشيمة
كتب هانى الحوتى

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وجه صندوق تحيا مصر الشكر والتحية لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على مساهمته فى صندوق تحيا مصر، لدعم الجيش الأبيض من أطباء وأطقم تمريضية، الذين يواجهون بكل بسالة وشجاعة فيروس كورونا المستجد، ويدفعون بأرواحهم من أجل الحفاظ على حياة وصحة المصريين. 
 
 
وقال الصندوق فى منشور له على حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام وفيس بوك: «وقت الأزمات تحيا مصر بشعبها، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يساهم فى حملة صندوق تحيا مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا». 
 
صندوق تحيا مصر يشكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
صندوق تحيا مصر يشكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
 
شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤخرا فى حملة جريدة «صوت الأمة» لوقف التنمر ضد مصابي فيروس كورونا، وبشكل خاص الأطباء، الذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على أرواح المصريين، وطالب بعدم اعتبار مصابي فيروس كورونا موصومين اجتماعياً، والتعامل معهم على أنهم أصحاب مرض عادى، لا ذنب لهم فيه، وسيقاومون بكل شجاعة ويعودون مجدداً لحياتهم الطبيعية.
 
صندوق تحيا مصر يشكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
صندوق تحيا مصر يشكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
 
وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد تكفل منذ بداية أزمة كورونا حتى الآن بـ 4 آلاف أسرة مادياً وغذائياً لمدة شهرين، لمساعدتهم على مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد، وإبقائهم بالمنازل حماية لهم من تعريض أنفسهم وذويهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
 

صندوق تحيا مصر

أحمد أبو هشيمة

مؤسس مجموعة حديد المصريين

كورونا

دعم الجيش الأبيض

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