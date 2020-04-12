صحة شمال سيناء تعلن سلبية حالتى اشتباه بكورونا فى مستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، فى بيان لها، أن نتيجة الفحص والمعامل لعينات اشتباه حالتى إصابة بكورونا بمستشفى العريش العام تبين أنها سلبية.

وأكدت وزارة الصحة بشمال سيناء أنه حتى اليوم لم يسجل أى ظهور لحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وجددت الصحة التأكيد على الأهالى عدم تناقل الشائعات.

وتواصلت بشمال سيناء جهود الإجراءات الاحترازية، حيث واصل 10 من الشباب من أبناء قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء، حملة التوعية ومساعدة الأسر بتوفير مواد مطهرة وأعمال رش وتعقيم لمنشأت اهلية وحكومية.

وقال المهندس سامى الهوارى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنفذه للحملة ، إن نشاط المتطوعين الشباب متواصل، استمرارا لأنشطة مبادرة "معنا من أجل صحتك " لتوعية بفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد.

وأشار إلى أنه قام فريق الشباب المتطوعين بالجمعية وعددهم 10 متطوعين بالعديد من الأنشطة، ومنها توزيع ملصقات توعية بعدد 250 بوستر عن فيروس كورونا على سيارات الأجرة والملاكى والنقل وكذلك المحلات التجارية، وتجهيز مستحضرات التطهير بالتعاون مع مسئول البيئة بالمجلس، وتطهير 120 محل وسيارة بالشارع التجارى وسط المدينة .

وأضاف أنه خلال الحملة تم تطهير 15 مبنى حكومى شمل " التموين والتأمينات الاجتماعية والكهرباء ومبنى مجلس المدينة وبعض البنوك ، كما تفاعل عدد من الشباب المتطوعين مع الأهالى من خلال لقاءات توعوية على هامش الحملة.

وكانت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، فى بيان لها، أعلنت أنها فى إطار حملة تعقيم تقوم بها لمختلف أنحاء مدينة العريش تم تعقيم وتطهير الشارعين الرئيسيين بالعريش.

وأوضح البيان أنه تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة تم استهداف الشارع العام 23 يوليو،وشارع الجيش وشارع 26يوليو بحملة تعقيم موسعة من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش المكون من مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، والفنين كمال السيد، ومحمد شحاته ، وفرج محمود وسعيد متولي، وحسن عبدالرحمن ، احمد على.

كما أعلن مجلس مدينة العريش انه تم بالتنسيق مع جامعة العريش ، واحدى مؤسسات المجتمع المدنى تعقيم منشآت حى الريسة فى اطار توجيهات رئيس المدينة بتكثيف حملات رش وتعقيم وتطهير مدينة العريش.

ونفذت الحملة تحت إشراف رئيس حى الريسة حيث تم رش وتعقيم المناطق الحيوية بالحى وهى الاحوال المدنيه وجميع المدراس والمعهد التجارى والمركز الحضرى ومداخل العمارات من الدور الارضى الى الخامس.

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، انه تمت أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا انه تم تطهير بعض الإدارات الخدمية والمنشآت الحيوية، والمنشآت الخدمية .

وذكر فرج أنه تم القيام بحملة نظافة وتعقيم للطريق السريع بالكلور، كما تم تعقيم مركز شرطة نخل، وإدارة الشباب والرياضة ومحطات الوقود ، والمساجد، الوحدات السكنية بالمدينة، بالتنسيق مع مجموعة من العاملين بالمجلس وشباب المدينة المتطوعين.

بيان صحة شمال سيناء