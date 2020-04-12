صحة أسوان: مسح طبى لسكان منطقة الشنقراب بمدينة أسوان للمخالطين لبعض الحالات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان لـ" اليوم السابع"، أن فرق الطب الوقائى ، قامت بتعليمات وقيادة كل من الدكتور ايهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بأسوان بعمل مسح للعديد من سكان منطقة الشنقراب مدينة أسوان المخالطين لبعض الحالات وذلك للوقوف علي الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا بعمل العديد من التحاليل لسكان المنطقة ما يجاوز ال 200 عينه، وجاري العمل علي النتائج وتم الانتهاء من 100% من العينات وكلها سلبية.

وأشار الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان الي مناشدة مديرية الشئون الصحية بأسوان جموع المواطنين بتحمل مسئولياتهم في البعد عن أماكن التجمعات والزحام والتزام البيت قدر المستطاع وذلك للحفاظ علي سلامتهم وسلامة أسرهم

وكان قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خضوع عمارتين سكنيتين بمنطقة "الشنقراب" وسط مدينة أسوان، للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بعد أن شهدت المنطقة ظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا.