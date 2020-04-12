اليوم السابع
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سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة النظافة والإشغالات بحظر التجوال

الأحد، 12 أبريل 2020 12:51 ص
سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة النظافة والإشغالات بحظر التجوال سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة النظافة والإشغالات بحظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات والإشغالات داخل مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث تمت خلال الجولة متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تابع سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الجولة، الإلتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6صباحًا، عدا يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، وشملت الجولة منطقة أبوالجود وشارع مدرسة الصنايع وشارع المرور ومنطقة نجع الخطباء، ومنطقة شرق السكة، وحي شمال، وحي شرق.

وكانت قد نفذت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير عدد من المواقع والشوارع بمدينة الأقصر، بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الهلال الأحمر ومجلس مدينة الأقصر، ويأتى ذلك فى إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شملت المواقع التي قامت بتطهيرها مديرية الزراعة كل من موقف المحافظات وموقف شرق السكة وموقف البياضية وإدارة المرور ومحطة السكة الحديد ونفق السكة الحديد وعدد من الأكمنة المرورية، في حين شملت المواقع التي قامت بتطهيرها مديرية الطب البيطري شوارع المدينة الرئيسية وسوق شرق السكة والسوق الحضري وكوبري أبو الجود، وقصر الثقافة ومكتبة مصر العامة وقاعة المؤتمرات وعدد من المواقع الشرطية.

1 سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة النظافة والإشغالات
 سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة النظافة والإشغالات

 

جانب من الجولات بشوارع محافظة الأقصر
جانب من الجولات بشوارع محافظة الأقصر

 

جولات لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالأقصر
جولات لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالأقصر

 


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