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سكاي نيوز: رئيس إسرائيل يرفض طلب زعيم حزب أزرق بالتمديد لتشكيل الحكومة

الأحد، 12 أبريل 2020 01:22 م
سكاي نيوز: رئيس إسرائيل يرفض طلب زعيم حزب أزرق بالتمديد لتشكيل الحكومة بيني جانتس
كتب رامى محيى الدين

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رفض الرئيس الإسرائيلي طلب التمديد الذي تقدم به زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس لتشكيل الحكومة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 10 آلاف و525 حالة، بينها 180 حالة حرجة.

 

وبحسب الصحة الإسرائيلية، فإن 153 مصابا حالتهم متوسطة، بينما اعتبرت حالة الـ8 آلاف و838 الآخرين طفيفة، ويخضع 722 من المصابين للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 فى منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة، فيما بلغ عدد المتعافين 1258 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

 

ونوهت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى بعد تصريح مسؤولون حكوميون بأن أماكن العمل ستستأنف نشاطها تدريجيا عقب عطلة عيد الفصح اليهودي، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، على أن تكون قطاعات التمويل والتكنولوجيا هى أول من يستأنف العمل.

 

كما ستكون مدارس التعليم الخاص أولى المدارس التى تستأنف عملها عقب العطلة، وستزداد وسائل النقل العام تدريجيا أيضا، فيما ستظل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهى وكذلك المراكز الثقافية والرياضية مغلقة فى البداية حتى يتم النظر فى إعادة فتحها لاحقا.

 

وقال المسؤولون إن القيود على حركة السفر الجوى ستظل سارية حتى شهر سبتمبر القادم، ولكن سيتم السماح بمزيد من الرحلات لدعم التجارة والأعمال، كما سيتم حظر التجمعات العامة حتى سبتمبر على الأقل.

 

 


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