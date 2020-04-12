وجاء هذا بعد إعلان الوكالة يوم الجمعة الماضية أن "كيم" تفقد مناورة لإطلاق قذائف الهاون، التي اعتبرها بعض المراقبين محاولة من بيونج يانج لإظهار أن استعدادها العسكري لم يتضرر وسط صراعها مع وباء كوفيد-19.

ولم يبلغ الشمال رسميا حتى الآن عن حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، ولكن يرى كثير من المحللين أن تركيز الشمال على جهود مكافحة الوباء بما يشمل إغلاق الحدود مع الصين وفرض القيود على حركة الناس يعد علامة على محاولة إخفاء بيونج يانج تفشي المرض...وفقا لما قالته "يونهاب".
وجاء تفقد "كيم" لوحدة الدفاع الجوي قبيل عقد جلسة رئيسية لمجلس الشعب الأعلى، حيث يتوقع أن يرسل الزعيم رسالة للولايات المتحدة وسط جمود مطول في المفاوضات النووية بين الطرفين.