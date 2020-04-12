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رويترز : اتفاق أوبك + على أكبر خفض للإنتاج عند 9.7 مليون برميل يوميا

الأحد، 12 أبريل 2020 08:08 م
رويترز : اتفاق أوبك + على أكبر خفض للإنتاج عند 9.7 مليون برميل يوميا اوبك
(رويترز)

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نقلت وكالة رويترز عن  مصدران قولهما إن منظمة أوبك وروسيا ودولا أخرى منتجة للنفط اتفقت اليوم الأحد على خفض الإنتاج بشكل قياسي يمثل حوالي 10% من الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك + على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا في شهري مايو ويونيو حزيران بعد التوصل إلى حل وسط مع المكسيك.

كما قال  وزير النفط الكويتي إن : الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو.

فيما وزارة الطاقة في كازاخستان تؤكد الاتفاق على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون ب / ي لشهرين المنشأة من أول مايو.
 
فيما أكدت  وزارة النفط الإيرانية تؤكد على تويتر اتفاق أوبك + على خفض الإنتاج 9.7 مليون ب / ي في مايو ويونيو.
 
بينما قال وزير الطاقة المكسيكي: اتفاق منتجي النفط على خفض الإنتاج 9.7 مليون ب / ي ابتداءً من مايو في محادثات أوبك +
 

 


كورونا

النفط

الاوبك

فيروس كورونا

خفض الانتاج

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