رويترز : اتفاق أوبك + على أكبر خفض للإنتاج عند 9.7 مليون برميل يوميا

نقلت وكالة رويترز عن مصدران قولهما إن منظمة أوبك وروسيا ودولا أخرى منتجة للنفط اتفقت اليوم الأحد على خفض الإنتاج بشكل قياسي يمثل حوالي 10% من الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك + على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا في شهري مايو ويونيو حزيران بعد التوصل إلى حل وسط مع المكسيك.

كما قال وزير النفط الكويتي إن : الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو.