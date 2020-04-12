اليوم السابع
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روسيا تعثر على 6 سفن غارقة منذ الحرب العالمية الأولى في البحر الأبيض

الأحد، 12 أبريل 2020 11:46 ص
روسيا تعثر على 6 سفن غارقة منذ الحرب العالمية الأولى في البحر الأبيض سفن غارقة
كتب محمد شعلان

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تمكن متخصصون في مركز البحوث تحت الماء في الجمعية الجغرافية الروسية، من العثور على ست سفن في البحر الأبيض، كانت قد اصطدمت بالصخور أو أصابتها الألغام، وأغرقت خلال الحرب العالمية الأولى، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجمعية الجغرافية الروسية.

سفن غارقة فى البحر الابيض
سفن غارقة فى البحر الابيض

 

وفي تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك"، قال أندري لوكوشكوف مشرف البعثة: "خلال البعثة، تمكنا من اكتشاف 11 قطعة، تبين أن ستة منها كانت سفن غرقت خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918)"، وأضاف: "أن من بين السفن التي تم العثور عليها خلال الحرب العالمية الأولى سفينة شحن أمريكية طولها 98 مترًا ، تنقل سيارات ومعدات للجبهة. تحطمت هذه السفينة بعد اصطدامها بصخور.

 

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، وجد علماء الآثار تحت الماء سفينتين إنجليزيتين تنقلان الفحم، بالإضافة إلى السفن النرويجية والروسية الفنلندية، أصابت هذه السفن الأربع حقول الألغام في البحر الأبيض، وكان هناك أيضا ناقلة خشب إنجليزية، تم تفجيرها بواسطة لغمين في وقت واحد".

 

يذكر أنه قد بدأ المتخصصون في البحث عن السفن في البحر الأبيض في عام 2017، في الأماكن التي كان يجري فيها الشحن المكثف في بداية القرن العشرين. قبل بدء البحث، درس الباحثون مواد الأرشيف البحري، ثم قاموا بفحص 400 متر مربع خلال بعثتين في المضيق الذي يربط البحر الأبيض بالمحيط المتجمد الشمالي.

 

وأضاف لوكوشكوف: "بالإضافة إلى ذلك، وجدنا خمس سفن خشبية. من بينها، سفينة سانت جون بطول 22 مترا وسفينة بطول 36 مترا، يعتقد أنها تجارية أو من قافلة عسكرية".

 

وعلى جانب آخر، سجلت السلطات الروسية 2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، وحث مسؤول فى منظمة الصحة العالمية روسيا البيضاء، أمس السبت، على تطبيق إجراءات جديدة لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد خشية أن يكون المرض دخل مرحلة جديدة مثيرة للقلق.


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