رفع الحظر عن قرية الهياتم غدا بعد عزلها 14 يوما لظهور 10 إصابات بكورونا

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه سيتم غدا الاثنين رفع الحظر الطبي عن قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، بعد عزلها 14 يوما، بعد تخطيها أزمة إصابة 10 أشخاص من أبنائها بفيروس كورونا وتماثل المصابون للشفاء، وخروج إحدى المصابات أمس السبت من المستشفى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه سيتم رفع الحظر فى الثامنة مساءً، وسيتوجه قيادات المديرية للقرية بعد أن اثبتت القرية أنها أول قرية على مستوى الجمهورية تتخطي مرحلة العزل، وأن اهلها التزموا التزاما كاملا بالتعليمات والقواعد الطبية، ورفضوا الانصياع لدعوات المغرضين فى الخروج والتظاهر والتجمهر لرفض قرار العزل الصحي.

من ناحية أخرى واصل شباب قرية الهياتم أعمال تطهير شوارع القرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقام فريق العمل الذي تم تشكيله من شباب القرية بتجهيز ماكينات رش الأراضى والخزانات المحمولة، وشراء المطهرات والكلور، وتخفيفه بالمياه.

وقام المتطوعون بتطهير مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحواري، كما تم تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية.

وناشد أهالى القرية السكان بالاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير المنازل بالكلور باستمرار، وضرورة التهوية الجيدة للمنازل.

وكان عدد من شباب قرية الهياتم قد أطلقوا مبادرة جديدة لمساعدة الأيتام والأرامل مع أبناء القرية، بعد قرار عزلها ومنع دخول وخروج أحد منها بسبب ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسبب فرض العزل على القرية، فى عدم استطاعة العماله اليومية فى اداء مهام عملهم.

وبعد نجاح المبادرة الأولى التى أطلقها الشباب بتجميع 150 ألف جنيه وتوزيعها على الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تجميع 4 آلاف شنطة سلع غذائية وتوزيعها على الفقراء بالقرية، أطلق الشباب المبادرة الثانية لتجميع شنط سلع غذائية وتموينية، لتوزيعها على الأرامل والمحتاجين وأيتام القرية.