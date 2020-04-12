رفع الإشغالات بسوق البازار وإزالة التعديات بشارع كسرى ببورسعيد ..صور

بورسعيد محمد فرج

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماتة إلى الأجهزة التنفيذية بحى الشرق برفع كافة الإشغالات بمنطقة سوق البازار والتى تأتى بالتوازى مع أعمال إزالة التعديات والاشغالات بمنطقة سوق الروضة وستوتة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيرس المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التى قام بها محافظ بورسعيد بورسعيد إلى منطقة سوق البازار وذلك لمتابعة تنفيذ قرار التزام المحلات بعدم وضع الاشغالات .

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات المخالفة والتى تقوم بالتعدى على حقوق المواطنين فى السير الأمن بالشارع وشدد على استمرار حملة إزالة الإشغالات بجميع الأسواق.

كما أعلن اللواء عادل الغضبان ،بدء حملة إزالة التعديات والاشغالات بشارع كسرى من خلال حملة مكبرة، يأتى ذلك استكمالا للحملات المكبرة التى تقوم بها محافظة بورسعيد للقضاء على التعديات والاشغالات فى مختلف أحياء المحافظة ، واستكمالا للحملات التى قامت به المحافظة بأسواق الروضة وستوتة خلال الأيام السابقة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرارية جهود الاجهزة التنفيذية للحد من الاشغالات التى تسبب الاذدحام والتكدس خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتى تتطلب تقليل التواجد بالشوارع والتزام المنازل بما يساهم فى مواجهة تداعيات الفيروس المستجد ،مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو الارتقاء بالمظهر الحضارى للمدينة والقضاء على الأسواق العشوائية واستبدالها بمجتمعات وأسواق حضارية تلبى احتياجات المواطنين على أعلى مستوى وتتناسب مع كافة أعمال التطوير التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس المستجد، والابتعاد عن التجمعات خاصة خلال هذه الفترة والحفاظ على الصالح العام للوطن اولا، مؤكدا دعمه لكافة جهود الأجهزة التنفيذية التى تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطن والحفاظ على سلامته وأمنه لحين الانتهاء من هذه الأزمة الحالية .

وأكد محافظ بورسعيد عن استمرار الأجهزة التنفيذية فى المحافظة بالعمل على إزالة الاشغالات التى تعيق حركة الطريق، مشيرا إلى أنه من ضمن حملات الإزالة، القيام بحملة مكبرة اليوم الأحد بنطاق حى الشرق لإزالة كافة الاشغالات بشارع البازار والتى تسبب الازدحام وإعاقة السيولة المرورية وذلك تحت إشراف رئيس حى الشرق .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يتابع الجهود المبذولة ليلا ونهارا من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى هذا الشأن ، لما يمثله من ضرورة خاصة فى المرحلة الراهنة لمنع الاشغالات والتجمعات والتى من شأنها تعمل على نشر الوباء المستجد ، مؤكدا ضرورة معاونة المواطنين لجهود الدولة فى هذه المرحلة والوعى بما يتم انجازه من كافة الجهات ليتم القضاء على تداعيات الفيروس المستجد وحفاظا على الصالح العام وحياة المواطنين ، مؤكدا أن تواجد الاشغالات فى مختلف الأسواق فى نطاق المحافظة يمثل بؤرة للتجمعات والتكدس الذى يمثلان خطورة كبيرة فى هذه المرحلة .

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة لإزالة الاشغالات بمنطقة سوق الروضة وفتح الطريق أمام المارة حيث تم إزالة عدد من كبير من الاشغالات والتعديات بشارع الروضة مع التنبية بعدم تكرار المخالفات مرة وانة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يحاول إعادة المخالفات مرة أخرى وقامت اطقم التطهير بتعقيم كافة الاماكن التى تم تنفيذ الإزالة بها.











