رسالة توعية من مبنى الساعة بالمملكة العربية السعودية: خليك فى البيت

كتب خالد إبراهيم

فى رسالة توعية، وجهها المسئولون عن "برج الساعة" بمكة المكرمة، كُتب على برج الساعة الشهير، عبارة "خلك في البيت"؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة البقاء في المنزل، وخوفا على صحتهم وحمايتهم من الفيروس.



برج الساعة

إشادات كبيرة تلقاها مسئولو المبنى، وأيضا المسئولون فى مكة المكرمة على تصرفهم بتوعية السعوديين والمقميين فى المملكة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، ونحو 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، وأنه تم تسجيل 41 حالة تعاف.



خليك فى البيت

وكان مصدر مسئول بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قد صرح بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة (21) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر.