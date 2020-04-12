رئيس وزراء التشيك: عطلة عيد الفصح ستكون حاسمة فى تحديد مسار مكافحة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

ألقى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، كلمة متلفزة وموجهة للمواطنين، تمنى عليهم فيها الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاستثنائية المفروضة حاليا، مشيرًا إلى أن الأيام الأربعة المقبلة والتي ستصادف عطلة عيد الفصح، ستكون حاسمة جدا في مسألة تحديد المسار المتبع في مكافحة وباء كورونا.

وأضاف أندريه بابيش بأن جمهورية التشيك قدمت مثالا يحتذى به في مكافحة هذا الوباء لكن ذلك لا يعني بعد أنها انتصرت على الفيروس.

وتمنى بابيش على الناس الصمود خلال الأيام المقبلة والبقاء في البيت، مع الامتناع عن زيارة الأقارب والأهل الكبار في السن كما هي العادة في مثل هذا العيد.

كما تمنى على المسيحيين المؤمنين عدم إقامة الصلوات في الكنائس، والاكتفاء بالمشاركة في الصلاة التي تقام عبر الإنترنت.

ووصف رئيس وزراء التشيك المرحلة الماضية بأنها الأصعب في تاريخ البلاد الحديث، مشيرًا إلى أنه إذا لم يلتزم الناس بالإجراءات الوقائية فأن الوباء يمكن أن يأخذ منحى أصعب.